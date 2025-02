MG: capotamento de carro mata uma pessoa e deixa outra ferida

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um capotamento de carro na rodovia estadual LMG-651, em Guaraciama, no Norte de Minas. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (9/2).

O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do quilômetro 14 da rodovia para atender as vítimas do acidente.

Um dos passageiros, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. Um jovem de 22 anos foi atendido e socorrido pela equipe do helicóptero Arcanjo dos bombeiros.

O homem foi transportado para receber atendimento médico na Santa Casa de Montes Claros. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

