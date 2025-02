MG: homem morre durante incêndio em apartamento

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem morreu, e uma mulher ficou ferida, durante um incêndio em um apartamento no Bairro Roosevelt, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite deste sábado (8/2). As chamas atingiram um quarto do imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 18h45, uma mulher, de 50 anos, foi encontrada com queimaduras de segundo grau. A vítima também havia inalado muita fumaça e foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia.

Já no quarto, onde as chamas estavam confinadas, a corporação encontrou o corpo de um homem, ainda não identificado.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. A Defesa Civil da cidade foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais no local.