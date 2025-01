Temporal alaga ruas e inunda casas em Uberlândia

Um temporal deixou ruas alagadas e residências inundadas no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa terça-feira (28/1). É o que destaca boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado nesta quarta (29).

Segundo registro da estação meteorológica da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), localizada no bairro Morumbi, que foi o mais atingido, a região registrou mais de 30 milímetros em uma hora de chuva.

Conforme registros da Defesa Civil, o município teve a interrupção de energia em algumas localidades. Também houve o registro de inundação de casas, veículos danificados pela inundação, diversos pontos de alagamentos e danos materiais.

A região da Ocupação Carlito Cordeiro, ao sul da cidade, registrou 11 casas invadidas pelas águas. Já no bairro Residencial Integração, os ventos chegaram a 15 km/h.

"Toda chuva é assim", escreveu moradora em publicação nas redes sociais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o município registrou pelo menos três chamados de salvamento em decorrência das chuvas durante o dia.

Os moradores do município também contaram com a ação da Polícia Militar (PMMG), Defesa Civil Municipal e Secretaria de Obras da Prefeitura de Uberlândia para restabelecimento dos serviços essenciais, ações de resposta e atendimento aos afetados.

Vinte seis pessoas morreram em Minas Gerais durante este período de chuvas, que teve início em 27 de setembro, segundo a Defesa Civil. A maioria das mortes foi em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra.

O estado ainda registra 421 pessoas desabrigadas, precisando abrigo público, e 3.579 desalojadas, que desocuparam seus domicílios e se deslocam para casa de parentes ou amigos, com 131 municípios em situação de anormalidade.

Cidade segue em alerta

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o município de Uberlândia e outras 522 cidades, incluindo Belo Horizonte, estão inclusas em alerta laranja para perigo de chuvas fortes até às 10h de sexta-feira (31).

De acordo com o órgão, os municípios devem registrar até 100 milímetros de chuva ao dia, com ventos intensos, de até 100 km/h. Assim, as regiões Metropolitana, Noroeste, Triângulo Mineiro, Sudoeste, Sul, Sudeste e Central Mineira correm risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado que veículos não sejam estacionados perto de torres de transmissão e placas de propagandas, além do desligamento de aparelhos elétricos e quadro geral de energia, se possível.