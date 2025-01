O prédio da Cemig no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, será levado a leilão mais uma vez. A edificação fica na Rua Itambé, próximo ao Viaduto Santa Tereza e à Praça da Estação. O lance mínimo é de R$ 32,9 milhões. Além da edificação, outros imóveis da companhia na Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Sul e Grande BH estão à venda.

O prédio tem área de 4.540 m² (metros quadrados) e 13.855 m² de área construída. São oito andares, um anexo com três pavimentos e estacionamento em três níveis para carros e caminhões.

22/01/2025 - 09:38 Deputados bolsonaristas fazem 'dança de Trump' nas ruas de Washington

22/01/2025 - 09:59 Tratamento da ambliopia é mais eficaz até os 7 anos

22/01/2025 - 10:03 A Bitget faz parceria com a Kaia Foundation para promover o ecossistema de Mini-Dapp no LINE Messenger Leia mais





De acordo com o site da leiloeira, o imóvel faz parte do Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências, protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). Intervenções no edifício devem ser analisadas pelo órgão municipal.



A edificação já foi alvo de outra tentativa de leilão, em 2019. Na época, o lance inicial era de R$ 29,8 milhões, mas não recebeu ofertas. O tradicional edifício Fernando Peixoto está sob a tutela da Cemig desde 1969.



Desta vez, quem for arrematar o imóvel poderá pagar o valor milionário em até 60 meses, conforme especificado no edital.

'Castelinho' de Juiz de Fora em Leilão

Outro imóvel que volta a ser leiloado é o conhecido "Castelinho" da Cemig, localizado no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O lance inicial será de R$ 6,9 milhões, mesmo valor do leião de setembro do ano passado, quando não recebeu ofertas. O prédio, com 2.875 metros quadrados, abriga uma agência da Cemig e setores administrativos.

Já em Uberlândia, no Triângulo, está disponível um lote de 11.537 m² na Rua das Papoulas, no Bairro Cidade Jardim, pelo valor inicial de R$ 5,5 milhões.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Na Região Sul de Minas, em Itutinga, dois prédios comerciais têm lances iniciais de R$ 352 mil e R$ 433 mil, com áreas de 2.764 e 4.631 m², ambos com benfeitorias como quadra esportiva e piscinas.



Em Pirapora, no Norte de Minas, está sendo leiloado um lote comercial de 295 m² pelo valor inicial de R$ 277 mil.

Os lances podem ser feitos até 21 de fevereiro, exclusivamente pela plataforma Superbid Exchange.