Alerta de chuva amarelo, laranja ou vermelho. Talvez você já tenha visto essas classificações referentes às condições climáticas em algum lugar. Esses avisos são usados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para diferenciar a gravidade das chuvas, indicando inclusive o volume das precipitações em milímetro, e informar a população sobre os riscos que elas representam.

Fizemos este vídeo #PraEntender o que significa cada uma das cores de alerta de chuva do Inmet e explicar o porquê de algumas cidades, inclusive Belo Horizonte, não usarem elas como referência.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), os alertas meteorológicos são o fornecimento de informações para contribuir com a tomada de decisão em tempo de evitar ou reduzir riscos. Esses avisos para condições climáticas ficam disponíveis no site Alert-As, do Inmet, e são distribuídos para a Defesa Civil Nacional, que envia os alertas para as regionais de cada estado.

Alerta amarelo (risco moderado)

O alerta amarelo para chuvas usado pelo Inmet representa risco moderado. Ele serve como um aviso de observação, no qual o evento meteorológico pode acontecer nas próximas 120 horas (5 dias).

É uma situação meteorológica com potencial de tornar-se perigosa. Nesse caso, pode haver registro de chuva leve, de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40km/h e 60km/h.

Os riscos no alerta amarelo são baixos. Há, por exemplo, pouca chance de sua luz acabar ou de cair galhos e árvores. Mesmo com poucos raios, dificilmente as chuvas vão provocar alagamentos nessa situação.

Alerta laranja (risco alto)

O alerta laranja do Inmet para chuvas demanda mais atenção do poder público e da população.

Ele se refere a um evento meteorológico que pode acontecer nas próximas 72 horas (3 dias) do alerta e representa uma situação perigosa.

O volume de chuva neste caso pode chegar a 100mm por dia e os ventos a 100km/h.

Há risco de alagamentos, quedas de árvores, falta de energia e mais registros de raios.

Evite áreas de risco em sua cidade ou bairro e, se possível, vá para um local seguro.

Alerta vermelho (risco muito alto)

É um aviso especial que requer muita atenção, porque as condições climáticas podem mudar nas próximas 24 horas.

São esperadas chuvas acima de 100mm por dia e ventos acima dos 100km/h.

Há grande probabilidade de danos materiais.

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia

Chance alta de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

São tempestades que oferecem risco real às pessoas.

BH tem monitoramento próprio

Em Belo Horizonte, o monitoramento da Defesa Civil não segue esse padrão de cores adotado pelo Inmet. Isso porque a capital mineira tem um protocolo próprio de atuação integrada para eventos de chuva. É um acompanhamento em tempo real das condições climáticas, com previsões e emissões de avisos diários.

A metodologia inclui um passo a passo a ser seguido, que pode ser desde uma previsão de chuva fraca até a instalação de um gabinete de crise decorrente de um desastre de grandes proporções. Esse monitoramento da Defesa Civil em Belo Horizonte proporciona emissões precisas de alertas climáticos e antecipação dos procedimentos na capital.

A Defesa Civil de Belo Horizonte tem uma coordenação de ações de resposta e preventivas através da Diretoria de Meteorologia e do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. A partir do Centro de Operações, todas as estruturas da prefeitura são mobilizadas imediatamente", afirma o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH, Waldir Figueiredo Vieira.

O sistema de prevenção climática prevê:

monitoramento em tempo real de todas as condições climáticas e as ameaças;

acompanhamento dos mais de 40 sensores de chuvas em BH, medindo volume de chuva e a variação do nível dos córregos;

monitoramento de informações de satélites com as condições da alta atmosfera e as informações do radar meteorológico instalado em Mateus Leme.

A quem recorrer em uma emergência?



Mensagem SMS 40199

Para se cadastrar, envie um SMS do seu celular com o CEP do seu endereço para o número 40199. O serviço é gratuito e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

"Nós precisamos entender que, quando existe uma previsão de chuvas fortes em determinados locais, é muito importante que, se eu tiver que me deslocar para aquele local, eu esteja consciente", explica o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de BH. Ele considera essencial o uso das informações fornecidas na capital para que, por exemplo, os moradores possam mudar o itinerário em caso de chuva ou buscar abrigo em locais sem risco iminente.

"O bem patrimonial a gente consegue recuperar, a vida não. E, às vezes, a nossa vida é colocada em risco em situações em que bastaria ter um pouquinho de tranquilidade antes de prosseguir depois de 15 ou 20 minutos", diz Vieira.