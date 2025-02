MG: corpo de homem que caiu de barco é encontrado depois de oito dias

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O corpo do homem, de 42 anos, que desapareceu ao cair de um barco, foi localizado na manhã deste sábado (8/2), na represa de Nova Ponte, em Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba.

O homem desapareceu no último sábado (1º/2) ao cair de uma embarcação e afundar. Os militares foram acionados no dia do desaparecimento e fizeram buscas na região durante oito dias.

No início da manhã de hoje, segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado à margem da represa, a aproximadamente mil metros do local onde a vítima foi vista por último.

Durante o serviço de buscas, os militares usaram equipamentos, embarcações e motos aquáticas para otimizar o trabalho.

