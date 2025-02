Idoso é ferido com golpe de foice no pescoço durante briga em Ipatinga

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um idoso de 69 anos foi atingido com um golpe de foice no pescoço durante uma discussão, após uma bebedeira, em Ipatinga, no Vale do Aço, na noite dessa sexta-feira (7/2). O agressor seria um homem com quem a vítima bebia horas antes da agressão. Devido aos ferimentos, o idoso foi levado por uma equipe do Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O caso ocorreu no Bairro Limoeiro, por volta de 18h40. Populares que estavam no local informaram à Polícia Militar que tanto o idoso quanto o suspeito estavam bebendo desde às 16h. Em determinado momento, ambos se desentenderam por um motivo desconhecido, e o suspeito acertou a vítima com um golpe de foice no pescoço.

Quando os policiais chegaram ao local, o idoso estava caído no chão com um corte na região da nuca e escoriações no ombro. O suspeito da agressão fugiu com a foice em direção a uma mata próxima, conforme apontaram populares.

Os militares procuraram pelo suspeito nas proximidades, mas não tiveram êxito. A mulher da vítima relatou que o suspeito mora em uma cabana instalada em um lote vago em frente à sua casa, mas os policiais não o encontraram.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia