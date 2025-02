MG: jovem entra em rio para nadar, afunda e não é mais visto

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, de 19 anos, morreu afogado ao nadar no Rio Pará, em Conceição do Pará, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A tragédia aconteceu na tarde deste domingo (9/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h45, o batalhão de Nova Serrana, a cerca de 25 quilômetros do local, foi acionado por amigos da vítima que estavam no local. Eles relataram que o jovem havia entrado na água para nadar, em um ponto raso. Em determinado momento, ele afundou e não foi mais visto.

No local indicado, os militares realizaram buscas com mergulho em apneia e abrangeram uma área de cerca de 50m². No entanto, o corpo da vítima não foi encontrado.

Segundo os bombeiros, o local do rio onde o jovem submergiu possui uma forte correnteza e cerca de cinco metros de profundidade. As buscas foram suspensas no início da noite e serão retomadas nas primeiras horas de segunda-feira (10/2).