Dois adolescentes de 17 anos são suspeitos de levar um carro em um assalto a mão armada no Bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (30/12). O roubo levou a uma perseguição policial entre bairros, batidas com transporte público, vistoria nas casas e uso de helicóptero para localização dos suspeitos do crime.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os suspeitos abordaram a vítima no semáforo da esquina da Rua Boaventura Costa com a Avenida Sinfrônio Brochado. Ele ameaçaram o motorista com um revólver e uma faca.

Acionados pelo rádio, os militares localizaram o veículo e iniciaram uma perseguição. A fuga levou os militares do 41º Batalhão da PM até o Bairro Milionários, na Região do Barreiro.

No percurso, o jovem que dirigia o carro roubado tentou colidir o veículo com a viatura policial por pelo menos três vezes, e acabou batendo contra um ônibus da linha 3250 (Buritis/Estação Diamante), no cruzamento da Rua dos Americanos com a Rua David Fonseca.

Dois policiais ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Santa Rita. O militar que estava no banco do passageiro sofreu um Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) leve, e segue em observação. Já o militar que conduzia a viatura sofreu um corte no supercílio e foi liberado.

No quarteirão seguinte, na esquina com a Rua Alfredina Amaral, os suspeitos ainda bateram em um ônibus da linha 3054 (Milionários/Centro). Um dos homens ficou ferido e foi preso no local. Já o outro fugiu a pé e se escondeu em quintais de casas da região. Câmeras de segurança flagraram a tentativa de fuga do suspeito.





De acordo com a PMMG, a busca pelo segundo suspeito foi realizada por diversas viaturas de várias diligências. O militares vistoriaram casas da região e vasculharam a área com o helicóptero Pegasus. Após cerca de 40 minutos, o homem foi localizado e apreendido.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro e, na sequência, um deles foi ao Hospital João XXIII.



Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações se os acidentes envolvendo os transportes públicos deixaram outros feridos.

Matéria em atualização