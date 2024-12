Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir e estuprar a namorada em uma casa no Bairro Solar do Madeira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (29/12). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pela própria vítima, de 24 anos, que alegou que o companheiro ainda a manteve em cárcere privado por, pelo menos, nove horas e meia. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem, onde recebeu atendimento e passou por exame de corpo delito.

Conforme o registro policial, o desentendimento entre o casal, junto há um ano, começou durante uma festa no Bairro Industrial, também em Contagem. Na ocasião, segundo relato da vítima, ela e o suspeito discutiram depois que ele teria feito uso de bebida alcoólica e drogas. Em determinado momento, o homem a teria agredido com uma cabeçada.

Ainda de acordo com o depoimento da jovem, os dois foram para casa e continuaram discutindo. No imóvel, ela teria dito que iria embora, o que teria sido negado pelo namorado. Ele então a manteve presa das 6h às 15h30, período em que disse ter sido agredida com socos e chutes e obrigada a manter relação sexual com o homem. O suspeito ainda teria arremessado um aparelho celular contra o rosto da companheira.

No meio da tarde, após uma distração do namorado, a mulher conseguiu fugir do local e pediu ajuda a um vizinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha ferimentos no lábio, no olho e no lado direito do rosto.

Outro lado

O suspeito foi localizado pela polícia na casa da mãe dele. Ao ser questionado, afirmou que a discussão foi iniciada pela namorada, que passou a agredi-lo ainda na festa em que estavam. Para evitar que fosse ferido, segundo seu relato, ele a teria segurado pelos braços. Nesse momento, os dois caíram no chão, e ele acabou machucando um dos pés.

Aos policiais, o homem negou que tenha mantido a mulher presa em casa e que a teria estuprado. Ele relatou, ainda, que ela voltou a atacá-lo tendo quebrado o celular de sua mãe. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que a companheira seria ‘agressiva e descontrolada’ e que já o teria esfaqueado. No entanto, nenhum registro policial foi feito na época.

Mesmo com a versão divergente, o jovem foi detido em flagrante pelos crimes de violência doméstica, estupro e lesão corporal. Ele foi atendido na Unidade Pronto Atendimento do Bairro Industrial e, em seguida, levado para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais. O caso será investigado.