As operações do Metrô de BH vão sofrer alterações entre os dias 4 de janeiro, primeiro sábado do ano, até o dia 12 do mês, devido às obras de revitalização da linha. Entre as mudanças estão o aumento do tempo de intervalo entre os trens e alteração no embarque e desembarque de duas estações.





De 4 a 12 de janeiro, o intervalo entre as viagens será de 16 minutos das 5h15 às 23h. Normalmente, nos dias úteis, o tempo de espera é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais. Já aos sábados, em operações normais, o tempo de espera varia entre 7,5 minutos e 15 minutos e, aos domingos e feriados, é de 15 minutos durante todo o dia.

Além da mudança nos intervalos, nas Estações Santa Tereza e Santa Efigênia, o embarque e o desembarque dos clientes ocorrerão somente em um lado da plataforma. Já na Estação Central, os trens com sentido à Estação Vilarinho irão passar pela via do meio.

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, também informou que não haverá baldeação durante o período de alterações.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos