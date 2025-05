Pai é preso suspeito de estuprar filho com transtorno autista

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta quinta-feira (22/5) suspeito de estuprar o próprio filho, de 4 anos, na cidade mineira de José Raydan, na Região Leste do estado.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (grau 3), suspeitou que o filho estava sendo vítima de abuso sexual ao perceber sinais de desconforto e alterações significativas no comportamento do menino.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados e a vítima foi encaminhada para avaliação médica em um hospital da cidade. Por meio de investigações, os policiais reuniram provas que fundamentaram o pedido de prisão preventiva do suspeito, sendo a cautelar expedida pelo Poder Judiciário.

A delegada Ingrid Priotto, responsável pelo caso, destacou a relevância da prisão e o comprometimento da instituição no enfrentamento dos crimes dessa natureza.

“Essa prisão representa um passo essencial na proteção de nossas crianças e adolescentes. O combate à violência sexual contra os mais vulneráveis é uma prioridade, e não mediremos esforços para responsabilizar os agressores e romper o ciclo de impunidade”, afirmou a delegada.

A ação, desencadeada pela Delegacia em Santa Maria do Suaçuí, integra a operação Vigília, que tem como objetivo o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os fatos e garantir a completa elucidação do caso.