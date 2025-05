MG: homem que estrangulou namorada em frente às filhas é encontrado e preso

Gleidson Alves da Silva, de 33 anos, suspeito do assassinato da companheira, de 29, por estrangulamento em frente às filhas dela em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (21/5). Ele foi encontrado em Nova Serrana, cidade onde trabalha, a 45 quilômetros do local do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado depois de uma investigação da polícia na Rua Antônio Araújo, no bairro Frei Paulo. O homem tentou fugir, mas foi contido e preso pelos policiais. Já a moto utilizada na fuga foi encontrada em um galpão na Rua Nove, no bairro Santo Antônio. Não foi informado se os endereços eram seus locais de trabalho.

O crime aconteceu ainda na madrugada de quarta-feira, no bairro Jardinópolis em Divinópolis, na residência do casal. Conforme os registros, a PM foi acionada pelo irmão do suspeito depois que ele confessou o crime.

Os militares encontraram a porta da casa trancada e precisaram arrombá-la. Foram encontradas dentro da residência as filhas da vítima, de seis e nove anos. Elas foram retiradas do local e levadas à casa de um vizinho, onde aguardaram a chegada do Conselho Tutelar.

A mulher foi encontrada sem sinais aparentes de ferimentos, mas a perícia da Polícia Civil confirmou que a causa da morte foi estrangulamento.

De acordo com o B.O., o suspeito havia saído da prisão em março de 2024. Depois do crime, ele fugiu em uma motocicleta azul.

Ainda segundo a polícia, a família havia se mudado para o bairro há cerca de um mês e o relacionamento do casal era recente. O caso é tratado como feminicídio.

Com informações de Amanda Quintiliano