MG: homem morre enquanto andava de bicicleta

Um homem de aproximadamente 35 anos morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória (PCR) enquanto andava de bicicleta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta quarta-feira (21/5). Ele foi socorrido pelos bombeiros mas não respondeu aos estímulos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima foi encontrada inconsciente no chão, ao lado de uma bicicleta, no bairro Santa Mônica. Ela apresentava um quadro de PCR, e os bombeiros iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar com o uso de desfibrilador.

Conforme os registros, o homem não respondeu aos estímulos e a equipe militar não conseguiu reverter seu quadro clínico.

O local foi isolado, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para análise.

A vítima não portava documentos. Até o fim da atuação dos bombeiros, o homem não havia sido identificado.