Máquinas caça-níqueis e R$ 2 mil são apreendidos em Uberlândia

O dono de um bar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi detido por conta de máquinas caça-níqueis terem sido encontradas em seu estabelecimento. Mais de R$ 2 mil também acabaram apreendidos na ação da Polícia Militar.



Eram quatro máquinas funcionais, inclusive em tela de jogo quando os policiais descobriram os equipamentos no Bairro Laranjeiras, zona sul da cidade.



O proprietário do bar informou que as máquinas estão no local há um ano e que não conhece o fornecedor.



Por se tratar de contravenção, o homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão e, depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por jogo de azar, foi liberado liberado.

Ao todo estavam R$ 2.205 nos cofres das máquinas, que foram apreendidos. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

