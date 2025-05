Inveja? Família de jovem assassinada em escola discorda da investigação

Parentes de Melissa Campos, de 14 anos, assassinada dentro de sala de aula em escola particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 8 de maio, divulgaram nessa terça-feira (20/5) uma nota e um vídeo por meio de redes sociais discordando do Ministério Público e da Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo eles, é um equívoco não classificar o crime como feminicídio e misoginia.

Durante coletiva a imprensa, na manhã de ontem, na sede do MPMG, em Uberaba, delegados e promotores responsáveis pelo caso disseram que o crime foi motivado por inveja por parte de dois adolescentes (suspeitos de autoria e coautoria) e que o mesmo está sendo investigado como ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado.

Os adolescentes estão apreendidos em centro de internação de Araxá, a cerca de 100km de Uberaba.

Por meio de nota, a família da Melissa declarou que expressa sua gratidão à Polícia e ao Ministério Público por afastarem infundados rumores referentes a bullying. "E por reafirmarem o caráter de nossa menina, nossa tão amada Melissa, que pagou com sua vida simplesmente por ser feliz demais".



Por outro lado, a família de Melissa reforça a convicção de que o bárbaro crime, cometido a facadas, merece, sim, a alcunha de feminicídio e que não foi motivado por simples inveja. "Quando a felicidade de uma mulher é suficiente para suscitar tamanho ódio a um homem, não há como negar o envolvimento de misoginia", finaliza a nota divulgada pela mãe e outros parentes da vítima.

A nota foi publicada juntamente com um vídeo.

A estudante do 9º ano foi morta dentro de uma sala de aula da Escola Livre Aprender. Dois adolescentes foram detidos no mesmo dia. Um deles é suspeito de dar as facadas que mataram a vítima e outro seria coautor do crime. De acordo com as autoridades de segurança, a dupla teria planejado o assassinato a partir de anotações em cadernos.

Mais detalhes

De acordo com o promotor André Tuma, até o momento, o que se sabe é que vítima foi abordada pelos dois adolescentes no dia do crime, que teria sido motivado por inveja. "A motivação é uma questão ligada à inveja e a vítima não tinha nenhum atrito com esses dois envolvidos. A vítima era uma das meninas que acolhia os novos alunos que chegavam", esclareceu.

Ainda conforme o relato do promotor, um dos policiais militares que prendeu o primeiro adolescente informou no registro da ocorrência que o jovem disse ter praticado o crime porque tinha inveja da menina por ela simbolizar uma alegria que ele não tinha.

"O que nós temos de concreto é que o indivíduo que praticou o crime leva uma faca para a escola, entrega o bilhete para a vítima e poucos segundos depois pratica o crime. Parece que ela ficou sem entender o bilhete e que não teria tido nenhuma reação. No topo do papel estava escrito 'sentença' e abaixo 'estrangulamento'", disse.

A dupla responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado, mas sem elementos para chegar à conclusão de que houve feminicídio. Segundo o promotor, a possibilidade de que os suspeitos apresentem algum tipo de neurodivergência já foi descartada. "O suspeito de praticar o crime é um garoto muito inteligente e com excelentes notas. Era um aluno premiado".

O delegado Cyro Outeiro, que trabalha no caso, informou que a investigação não aponta para a existência de outros adolescentes envolvidos no crime. Ainda segundo ele, não é possível afirmar que se trata de um feminicídio.

"Não há nada comprovado se há outros envolvidos e se eles (adolescentes suspeitos) fazem parte de alguma organização. Eles são colegas de sala e sentavam um do lado do outro. Além disso, não há grupos de internet, seita, uma lista; não há nada disso como tem se falado por aí", ressaltou.

Participaram da coletiva os delegados Armando Papacidero e Cyro Moreira e os promotores Diego Aguillar Martins, Fernanda Fiorati Freitas e André Tuma Delbim Ferreira. A coletiva ocorreu no Auditório do Ministério Público, em Uberaba.

O crime

A estudante do 9º ano foi morta na manhã do dia 8 de maio, dentro de uma sala de aula do Colégio Livre Aprender, localizado no Bairro Universitário. Segundo testemunhas, o suspeito do crime fugiu, supostamente, por um campo, aos fundos da escola.

Ele foi localizado na AMG-2595, estrada mais conhecida como Filomena Cartafina, que liga Uberaba aos distritos industriais, e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, acompanhado por responsáveis e advogados. Já no início da noite do crime, o segundo suspeito também foi apreendido por uma equipe da Polícia Civil de Uberaba.

Melissa Campos era filha de um dos coordenadores pedagógicos do Colégio Livre Aprender. No dia do crime, a direção da escola emitiu uma nota dizendo estar "consternada com o lamentável acontecimento".

Ainda segundo a instituição, "um professor do colégio, acadêmico do 10º período de medicina, imediatamente prestou os primeiros socorros. O Samu foi acionado e assumiu os procedimentos. A equipe tentou reanimar a vítima, que infelizmente veio a óbito".

As aulas no Colégio Livre Aprender voltaram nessa segunda-feira (19/5), depois de uma semana suspensas.