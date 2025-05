Mãe de jovem assassinada em escola de Uberaba faz desabafo no Dia das Mães

"Hoje foi o acordar mais difícil de toda a minha vida", diz um dos trechos da mensagem publicada nas redes sociais por Rosana Agreli, mãe da adolescente de 14 anos Melissa Campos, assassinada dentro da sala de aula de uma escola particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na última sexta-feira (9/5).





Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, dois adolescentes também de 14 anos, colegas de sala da vítima, foram apreendidos como suspeitos do crime. O caso é investigado como ato infracional análogo ao crime de homicídio, sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A primeira apreensão ocorreu na tarde do dia do crime. A patrulha rural da Polícia Militar (PM) de Uberaba localizou um dos adolescentes na AMG-2595, estrada mais conhecida como Filomena Cartafina, que liga Uberaba aos distritos industriais. Já no início da noite do crime, o segundo suspeito foi apreendido por equipa da Polícia Civil de Uberaba.

Rosana Agreli é evangélica e relatou em suas mensagens se apegar a Deus para enfrentar a morte da filha. "Nessa dor, nessa angústia tão grande, sentimos o agir do nosso grande Deus, a sustentar nossas vidas em suas mãos", publicou.



A mensagem ainda relata que na quarta-feira, dois dias antes do assassinato da filha, a família teve o carro furtado. "Parecia algo tão grave no momento... hoje não tem o menor peso diante da tragédia que vivemos. Mas tivemos a oportunidade de conversar em família sobre o agir de Deus, mesmo nas coisas que não entendemos", escreveu.

Ainda nesse domingo, Rosana Agreli fez um segundo desafabo, também por meio de suas redes sociais. Na mensagem, a mãe lamenta não ter mais a oportunidade de ver a filha "terminar a escola, se formar, se casar. Não verei seu rosto de mulher adulta. Não viveremos tantas coisas que planejamos, que poderiam ser, mas não serão. Mas o Espírito Santo, nosso maravilhoso consolador, me faz lembrar que a resposta certa vem do Senhor (Pv.16.1)".

No sábado (10/5), um diado assassinatoda filha, Rosanajá havia feito um apelo pelas redes sociais pedindo oração pelas famílias envolvidas na tragédia. "O nosso pedido é que toda essa tragédia possa apontar para o fato de que somos todos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Assim, pedimos que orem pelas duas famílias envolvidas, para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, restaure nossas vidas", dia parte da mensagem.



Crime bárbaro



A estudante do 9º ano morreu após ser atingidapor golpes de tesoura. O crime aconteceu no Colégio Livre Aprender, localizada no bairro Universitário. A vítima morreu no local e o suspeito fugiu, supostamente, por um campo, aos fundos da escola.

Melissa Campos era filha de um dos coordenadores pedagógicos do Colégio Livre Aprender. No dia do crime, a direção da escola emitiu uma nota dizendo estar"consternada com o lamentável acontecimento". ainda segundo a instituição, "um professor do colégio, acadêmico do 10º período de Medicina, imediatamente prestou os primeiros socorros. O SAMU foi acionado e assumiu os procedimentos. A equipe tentou reanimar a vítima, que infelizmente veio a óbito".

O velório de Melissafoi na noite dessa quinta-feira, na Igreja Presbiteriana de Uberaba. Já o sepultamento da jovem ocorreu na manhã de sexta-feira (9/5), em cemitério da cidade.