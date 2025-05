O que se sabe sobre caso de mãe e filho mortos abraçados em atropelamento

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Serão enterrados na tarde desta segunda-feira (12/5) mãe e filho mortos atropelados em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O sepultamento de Luciene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e Luan Henrique, de 9, está marcado para 16h, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro Fiat Uno contou à polícia que perdeu a direção do veículo ao descer a rua em alta velocidade. Ele afirmou ainda que tentou acionar o freio do carro, que não funcionou.

No cruzamento da rua Silva Jardim, o motorista saiu da pista, bateu em um poste de proteção instalado na calçada e atropelou as vítimas. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança.

O motorista disse, ainda, que bebeu uma dose de whisky horas antes do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

O Samu chegou a ser acionado para socorrer mãe e filho, mas as mortes foram confirmadas no local. Um militar que atendeu a ocorrência disse em entrevista à imprensa local que os dois morreram abraçados.

Durante as diligências, a PM constatou que o homem não tem carteira de motorista e/ou permissão para dirigir. O condutor do veículo, de 54 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e preso em flagrante delito pelo crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor e, após os procedimentos de polícia judiciária, ficou à disposição da Justiça.

Os corpos de mãe e filho foram encaminhados ao IML, em BH, onde foram submetidos ao exame de necropsia e, na sequência, liberado para os familiares. O velório está marcado para o início da tarde de hoje na Capela Velório Funerária Santa Luzia.



Luto oficial

O prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho, decretou luto oficial de um dia em Santa Luzia em respeito a Luciene e Luan.

"Esse episódio chocante abalou toda a cidade. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade à família e aos amigos, prestando nossas homenagens a essas vidas interrompidas de forma tão cruel. Os serviços públicos funcionarão normalmente, mas o sentimento é de luto coletivo", disse o prefeito em postagem nas redes sociais.