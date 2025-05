Grande BH: colisão entre motos mata dois motociclistas

Dois motociclistas, de 28 e 57 anos, morreram após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na Rua Marzagânia, no bairro Caetano Furquim, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 19h05 deste domingo (11).

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida e será apurada pela Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma ambulância que passava pelo local no momento do ocorrido prestou os primeiros socorros às vítimas, que já estavam sem sinais vitais. Em seguida, equipes do SAMU chegaram e confirmaram os óbitos.

Leia Mais Mãe e filho morrem atropelados por motorista sem carteira na Grande BH Batida entre dois carros na BR-040 deixa 4 feridos em Lafaiete Ciclista morre atropelado na BR-040, em Juiz de Fora

Segundo informações repassadas pelas autoridades, os veículos envolvidos eram uma Yamaha azul e uma Yamaha vermelha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os trabalhos de perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.