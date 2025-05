Mãe e filho morrem atropelados por motorista sem carteira na Grande BH 

Um homem, de 54 anos, perdeu o controle do veículo e atropelou uma mulher e uma criança, na tarde deste domingo (11/5), no Bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Grande BH.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o condutor do veículo teria saído de um bar e estaria em alta velocidade quando perdeu o controle e atingiu um poste e as vítimas. Durante o atendimento à ocorrência, o homem confessou que tomou uma dose de uísque pela manhã, mas o teste do bafômetro, feito pouco depois do acidente, deu negativo.

O motorista alegou ter perdido o controle da direção. Ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dirigia sem licenciamento do automóvel. A Polícia Militar o conduziu à delegacia.

Ambulâncias do Samu foram acionadas para o atendimento às vítimas, que morreram no local. De acordo com um policial que atendeu a ocorrência, mãe e filho morreram abraçados.