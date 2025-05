Briga generalizada em casa noturna da Pampulha acaba na delegacia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma desavença iniciada pela ocupação de lugares reservados para um aniversário na noite desse sábado (10/05), na casa noturna Pampulha Rooftop BH, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), virou pancadaria e seis pessoas foram levadas para a delegacia da Polícia Civil.

Segundo a versão dos convidados e do aniversariante, de 39 anos, um grupo de pessoas pegou lugares que estavam reservados para os convidados da celebração e teriam se recusado a sair. A reportagem solicitou à casa noturna as imagens internas que comprovariam a atuação dos seguranças, mas a resposta foi de que "não disponibilizamos imagens para imprensa".

Ainda segundo a versão do aniversariante e de seus convidados, os clientes teriam dito que eram criminosos, dizendo "somos do crime", para os intimidar, o que levou ao acionamento dos seguranças.

Uma convidada, de 29 anos, se dirigiu até uma segurança da casa para pedir que removessem as pessoas dos lugares reservados, mas as duas discutiram e trocaram agressões. A convidada disse ter levado um soco e que depois as duas se empurraram, com a funcionária pedindo reforço.

A mulher conta ainda que foi levada para fora da casa e expulsa, momento em que torceu um dos pés. Ela foi procurada pelo gerente, mas decidiu ir embora procurar atendimento médico.

O aniversariante disse que tentou argumentar com os seguranças, assim como os convidados, mas que acabou também expulso. Um convidado disse para a PMMG que, mesmo não tendo esboçado qualquer agressão, foi atirado escada abaixo pelos seguranças, retirado à força da casa sob golpes de cassetete até a rua, e que não pôde voltar nem para pegar seus pertences, que depois foram devolvidos.

A segurança suspeita de ter agredido uma convidada não foi para a delegacia. Outros dois seguranças disseram que receberam chamado para conter uma situação pelo rádio, mas que os frequentadores estavam agressivos e precisaram ser contidos e expulsos.

Em nota, a Pampulha Rooftop BH afirmou que repudia a violência e que apura o ocorrido, inclusive por meio de câmeras, para tomar as providências necessárias. "Nossa equipe de segurança agiu para conter uma situação de conflito com o objetivo de proteger a integridade dos demais clientes e colaboradores".

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA



Nota Oficial – Pampulha Rooftop BH

Em relação ao incidente ocorrido na noite de ontem, informamos que nossa equipe de segurança agiu para conter uma situação de conflito com o objetivo de proteger a integridade dos demais clientes e colaboradores.

Prezamos pela segurança, pelo respeito e pela integridade de todos que frequentam o Pampulha Rooftop. Repudiamos qualquer forma de violência, seja de clientes, colaboradores ou terceiros, e reforçamos que estamos apurando todos os fatos, inclusive com o suporte das imagens de segurança, para tomar as medidas cabíveis.

Estamos à disposição das autoridades para colaborar com qualquer investigação necessária.

Agradecemos a compreensão de todos.