Era para ser o show de comemoração dos 2 anos de funcionamento da casa de shows na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Mas a notícia da falta de um dos artistas revoltou o público que destruiu o interior do local, na noite desta sexta-feira (30/08), conforme imagens filmadas no interior da casa.



Em evento para comemorar os 2 anos de abertura da Larok Lounge Club, foram vendidos ingressos para shows entre 21h e 3h com várias atrações, como o grupo Marra Pura, os DJs Luizin, Daniel Dk e Vitin Mpc, e o principal, MC Poze, o Pitbull.



Contudo, segundo apurado pela reportagem, ao ser anunciado que o MC Poze não iria se apresentar, o público ficou revoltado e um quebra-quebra começou, saindo do controle dos seguranças e se espalhando por todos os corredores, banheiros, bares e pistas do local.



Cadeiras e bancos foram usados para quebrar mesas de vidro, parapeitos e moveis foram atirados dos mezaninos na pista de dança abaixo.

Pelas imagens gravadas e divulgadas pelas redes sociais, entre os gritos dos vândalos que vibravam com a destruição que provocavam, muitas pessoas são ouvidas tentando sensibilizar as pessoas a pararem com a quebradeira, sem contudo serem ouvidas.

Nos comentários das redes sociais sobre o ocorrido, várias pessoas condenaram a ação, chegando a insinuar que os responsáveis pela quebradeira deveriam pagar pelos danos sofridos pela casa de espetáculos. Outros, comentaram que cenas violentas como essa os faz evitar eventos de grande público.

A reportagem procurou a Larok Lounge Club pelos canais de contato da casa de shows, mas até o momento ninguém foi encontrado para comentar sobre o prejuízo e ações futuras. A reportagem também não conseguiu contato com os artistas citados.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi procurada, mas nenhuma ocorrência havia sido registrada no endereço ou nas proximidades sobre este ocorrido até o final da manhã deste sábado (31/08).