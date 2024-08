O corpo de um homem ainda não plenamente identificado foi encontrado na madrugada deste sábado (31/08) caído no asfalto da Rua Porto Alegre, no Bairro Distrito Industrial Bandeirinha, em Betim, na Grande BH. Inicialmente, há dois suspeitos do homicídio.

Segundo as primeiras informações da polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem tinha aparentes 30 anos e apresentava ferimento perfuro-cortante no abdomem, o que sugere que possa ter sido esfaqueado e sangrado até a morte. Mas não foi encontrada uma arma do crime.

Os militares vasculharam a área e não encontraram câmeras em edificações que possam ajudar na identificação dos suspeitos. Mas informações nos arredores os levaram à casa da vítima, na Rua Santo Agostinho, paralela ao local do crime.

Ao entrarem na residência que se encontrava aberta, encontraram um homem de 29 anos sentado no sofá da sala. Esse homem disse que é usuário de drogas e tem problemas mentais. Afirmou que a vítima o deixa dormir lá e que os dois usavam entorpecentes juntos.

Sobre o crime, o homem afirmou que um carro branco parou na praça e que dele desceram dois homens que seriam identificados como Guilherme e Lorin. Ele disse que então ouviu gritos de socorro da vítima, mas não a viu sendo assassinada. Os suspeitos não foram ainda encontrados.

Estiveram no local do crime a perícia da Polícia Civil, investigadores da Delegacia de Homicídios e uma equipe do Samu que atestou o óbito. O caso foi encerrado pela PMMG no plantão da 2ª delegacia de Polícia Civil de Betim.