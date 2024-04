Uma estudante de 17 anos agrediu outro aluno de uma escola estadual em Uberlândia e promoveu quebra-quebra na secretaria da instituição, além de atacar um zelador que tentava contê-la. O caso aconteceu nessa quinta-feira (4/4) e vídeos mostram a menina em fúria.





A Polícia Militar foi chamada à escola estadual Américo Renê Giannetti logo após a garota ter fugido do local, no Bairro Tabajaras, Região Central da cidade do Triângulo Mineiro.





Antes disso, ela, que é estudante do ensino médio, tinha sido levada à diretoria da instituição por bater em um estudante do ensino fundamental. A menina não só teve a atenção chamada, como levou uma advertência formal. Na ocasião, ela perdeu o controle e quebrou computadores e outros objetos na secretaria.





Um zelador tentou contê-la e a aluna foi para cima dele. Em um vídeo feito por outros alunos da escola é possível ver a estudante tentando se desvencilhar do trabalhador, soltando a mão e ainda o atacando.

Em certo momento, ela pega uma cadeira e vai para cima do homem, que toma o assento dela. Mais pessoas agem e conseguem controlá-la.





Em nota, a Superintendência Regional de Ensino em Uberlândia afirmou que a direção da unidade acionou a PM, que esteve no local e registrou boletim de ocorrência.

“Os pais dos estudantes envolvidos no caso também foram acionados e convidados para uma reunião, a fim de discutirem a conduta e o comportamento inadequado dos mesmos. Além disso, uma equipe do serviço de inspeção da Superintendência avalia as possíveis medidas cabíveis ao caso".







A polícia informou que adolescente causou danos em alguns equipamentos na escola, o que caracteriza dano ao patrimônio público e que equipe da patrulha escolar irá acompanhar a situação.