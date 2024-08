Rua onde o pai que saía da festa de revelação do neto foi executado por mais de 10 disparos, no Jardim Vitória, Nordeste de BH

Um homem de 40 anos foi morto com diversos tiros logo depois de participar da festa de revelação de seu neto, na noite desta sexta-feira (30/08), no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte. Ninguém ainda foi preso.





De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem estava com a esposa e convidados participando da festa de revelação sobre o sexo do seu neto, filho da sua filha, na Rua Sargento Joselito Resende.

Ao fim do evento, por volta das 23h, a esposa da vítima, uma mulher de 42 anos, afirma que um automóvel que ela disse se parecer com um Ford KA branco parou na rua. Dele desceu um homem com uma touca balaclava, que expõe apenas os olhos e a boca.

Esse homem teria então começado a atirar fazendo com que os convidados e vizinhos corressem para todos os lados.

Pelo menos 10 disparos atingiram o marido dela, que ficou caído. O homem fugiu do local sem ser identificado e a placa do veículo não foi informada.

Leia também: Crianças são mortas a tiros em festa de aniversário na Grande BH

A PMMG encontrou no local dois estojos de munição calibre .380 que podem ter sido usados no crime. Pessoas também procuraram os policiais para entregar duas munições intactas de calibre .45.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o rabecão removeu o corpo. A PMMG encerrou o caso na 4ª Delegacia de Polícia Civil Leste.