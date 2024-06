Um homem de 21 anos, M. C. S., foi encontrado morto, com seis tiros, depois de ter sido arrancado e arrastado de uma festa, que acontecia na Rua Mauva no Bairro Havaí, zona norte de Belo Horizonte. O corpo estava próximo do local da mesma rua.







O crime ocorreu no início da madrugada deste sábado (1/6). Segundo uma testemunha, ela tinha ido com a vítima à festa. “Ele me chamou para ir à casa, que é usada somente para comemorações, onde haveria uma confraternização”.





Os dois estavam conversando, segundo a testemunha, quando seis homens entraram na casa, sendo que três eram conhecidos dele. Um deles com arma em punho.





O homem armado teria se aproximado para falar com a vítima. Em seguida, os outros se aproximaram e forçaram a vítima a sair da casa. A testemunha contou aos policiais militares que tentou segui-los, mas que ao chegar do lado de fora da casa, ouviu tiros.





Ele procurou se esconder e, depois de algum tempo, caminhou na direção aos tiros e o amigo caído com sangue à sua volta.





A mãe da vítima compareceu ao local, reconhecendo o corpo e disse aos policiais que o filho tinha se mudado da Favela da Ventosa, por estar sendo ameaçado de morte. O caso é investigado por policiais da 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro.