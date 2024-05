Marcelo Lima de Barros, de 57 anos, que na tarde da última terça-feira (28/5) assassinou a tiros Alexandre dos Santos Queiroz, de 65 anos, dentro do local de trabalho deste, na Concessionária Mila, no Bairro Liberdade, teve a sua prisão em flagrante convertida para preventiva. Assim, ele deve permanecer preso por um mínimo de quatro anos.

A decisão é da juíza Herilene de Oliveira Andrade, do Centro de Receptação de Flagrantes de Belo Horizonte (Ceflag), que presidiu a audiência de conciliação, realizada na noite desta quarta-feira (29/5).

Em sua decisão, a Juíza considerou que o crime é doloso, um delito grave por motivo fútil, com a impossibilidade de defesa da vítima. A defesa do indiciado requereu a liberdade provisória do autor, por ele não ter antecedentes criminais, com o uso de monitorização eletrônica (tornozeleira), o que foi, de pronto, negado.

O criminoso deverá ser transferido para um presídio da Grande BH, onde aguardará o julgamento.