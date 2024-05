Momento em que funcionário de concessionária em BH foi alvejado foi gravado por câmeras de segurança do estabelecimento

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um funcionário de uma concessionária, no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, foi alvejado na tarde desta terça-feira (28/5). A vítima de 61 anos foi atingida por cinco disparos, sendo dois no rosto e três nas costas. O suspeito foi preso horas depois do crime, ao tentar fugir.





Nas gravações, é possível ver o momento em que o funcionário anda até seu guichê. Ele é seguido por um homem de camisa preta que, ao se aproximar, saca uma arma de fogo e começa a disparar. A vítima cai no chão, mas o atirador continua descarregando o revólver e, em seguida, sai andando pela loja.





Informações preliminares dão conta de que o crime teria sido motivado por um desacordo comercial. O autor dos disparos tentou fugir do local, porém foi detido horas depois pela Polícia Militar.





O crime foi presenciado por funcionários e clientes que estavam dentro do estabelecimento. Nas imagens, um homem que estava ao lado da vítima tenta se esconder atrás do seu guichê.