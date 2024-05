A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura um homem de 27 anos. Ele é apontado por testemunhas como o suspeito de matar o próprio primo, de 40 anos, com golpes de pedaço de tronco de árvore na cabeça e facadas nas costas. O crime aconteceu em Uberaba, na madrugada dessa segunda-feira (27/5). O crime foi cometido com a ajuda de um comparsa, não identificado.





Os dois suspeitos estão foragidos. Segundo informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), no momento do assassinato, os criminosos estavam em duas motos e com roupas de entregadores de comida por aplicativo, com mochilas de motoboy para entregas nas costas.

Ainda conforme o registro policial, a vítima foi localizada com amassamento de crânio, várias perfurações nas costas e um intenso sangramento. Além disso, dois pedaços de troncos de árvores, um cabo de faca sem lâmina, um facão, uma corrente dourada e uma lata de cerveja estavam próximos da vítima. Já uma faca de cabo de madeira foi encontrada no bolso da bermuda do morto.





Todo o material foi recolhido pela equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Durante o atendimento da ocorrência, parentes da vítima compareceram ao local e identificaram a vítima como sendo Djavan Eurípedes da Silva. Ainda conforme a PM de Uberaba, ele tinha várias passagens pela polícia por diversos crimes.





Também consta no registro policial que, segundo relato da mãe do suspeito, primo da vítima, houve um desentendimento familiar momentos antes do crime. Durante o suposto desentendimento, a vítima teria cortado a mão dela com um facão, sendo que o filho dela, que é entregador, ficou sabendo dos ferimentos e não gostou.