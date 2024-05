A morte do advogado Pedro Cassimiro Queiroz, de 40 anos, assassinado próximo ao Fórum de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), deixou moradores e comerciantes assustados. Ele foi baleado no fim da manhã dessa segunda-feira (27/5), quando estava indo almoçar, na porta da casa ao lado da Marmitaria da Márcia. No portão da casa ao lado, onde aconteceu crime, rastros do assassinato. São oito perfurações e marcas de balas. O local virou atrativo para curiosos. Na casa, funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) Ibirité.



Os tiros foram ouvidos por uma das funcionárias, a primeira a notar que algo tinha acontecido. "Eu escutei os tiros e corri pra porta do restaurante. Vi uma pessoa caída. Pensei que era outro freguês, de nome Guilherme, amigo do doutor Pedro. Ele tinha acabado de almoçar e sair. Não, não era. Era o doutor Pedro. Nunca vimos nada igual por aqui”, contou.

Era o restaurante onde a vítima almoçava todos os dias. "Ele era muito querido por todos nós que trabalhamos aqui", disse a funcionária.

Um dos frequentadores do restaurante, o vereador Wallace Andrade, conta que o advogado Pedro era bastante conhecido. "Ele almoçava sempre aqui. A gente, às vezes, conversava. Era uma pessoa boa", afirmou.

O corpo de Pedro Cassimiro foi velado no Memorial Ibirité nesta terça-feira (28) e sepultado no Cemitério Central, também na cidade.



Investigações

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o homicídio. Segundo o delegado Wellington Martins Faria, ainda é cedo para apontar suspeitos ou linha de investigação sobre o crime. “A divulgação prematura desses dados pode prejudicar as informações”, informou.