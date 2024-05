Advogado criminalista Pedro Cassimiro Queiróz Mendonça foi morto com 30 tiros em Ibirité nessa segunda (27/5)

A Associação Nacional de Advocacia Criminal (Anacrim-MG) enviou nesta segunda-feira (28/5) uma petição ao governo de Minas pedindo a criação de uma delegacia especializada na prevenção e no combate a crimes praticados contra o advogados. A solicitação ocorre após o assassinato de dois advogados criminalistas na última semana.





Presidente da Anacrim-MG, Bruno Cândido ressaltou que o crescimento de crimes praticados contra advogados no exercício da profissão foi um dos motivos que levaram à solicitação.“Só nessas últimas duas semanas, nos deparamos, em Minas Gerais, com dois crimes brutais, um com o doutor Hudson (Maldonado) e esse agora em Ibirité. Entendemos que a advocacia que faz parte da Justiça, nós fazemos parte da administração da Justiça, tem que ter uma delegacia especializada, não só de combate ao crime para punir, mas também para prevenir que eles aconteçam”, ressalta.

Ainda nesta segunda, a associação também deverá fazer o pedido da delegacia para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). "Estamos reforçando a necessidade dessa providência, ao enviar o pedido à ALMG ", ressalta o vice-presidente da Anacrim-MG, Dr. Bernardo Simões Coelho.

A associação ainda não teve retorno do governo de Minas quanto à criação da delegacia, mas espera uma resposta rápida. O jornal Estado de Minas entrou em contato com a administração estadual e aguarda o posicionamento.

Crime contra advogados

Na manhã de dessa segunda-feira (27/5), o advogado criminalista Pedro Cassimiro Queiróz Mendonça foi morto com 30 tiros próximo ao fórum de Ibirité, na Região Metropolitana de BH. Na semana anterior, no dia 22/5, o corpo do ex-delegado Hudson Maldonato Gama foi encontrado carbonizado na casa em que ele morava em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Hudson Maldonato também era advogado criminalista.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa