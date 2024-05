Minas Gerais pode enfrentar a primeira geada do ano no feriado de Corpus Christi (30/5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria avança sobre o estado e pode causar a condição climática.

“A massa de ar frio começa a avançar já amanhã (29/5) sobre o Oeste e Sul do estado, provocando o ligeiro declínio das temperaturas. Na quinta-feira (30/5), o ar estará frio e seco mantendo o declínio das temperaturas e podendo levar a formação de geada na Região Serrana do Sul de Minas Gerais”, explicou a meteorologista Anete Fernandes.

Segundo a especialista, a possibilidade de geada é baixa, mas pode ocorrer. Anete também explica que a redução das temperaturas está ligada ao ar seco. Nesta terça-feira (28/5), a mínima registrada na Região Serrana foi de 13°C, mas cai para 8°C na quarta (29) e 4°C no feriado (30).

Embora a previsão meteorológica indique a temperatura mínima de 5°C no estado na quinta-feira, a máxima pode chegar a 33°C em outras regiões mineiras no mesmo dia. No feriado, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha podem ter chuva isolada. Já o Norte e Noroeste podem apresentar névoa seca.

Tempo em BH: capital tem temperatura amena nesta terça

Na capital, a previsão é que o dia de Corpus Christi seja de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A máxima pode chegar a 25°C, o que representa um leve declínio comparado aos 27 °C desta terça. A mínima pode chegar a 15°C.