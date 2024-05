O motorista de uma carreta ficou ferido com a queda de uma passarela na BR-153, na altura do município de Canápolis, na manhã desta terça-feira (28/5). O condutor derrubou uma das pilastras da passagem. A rodovia está interditada e o trânsito está sendo desviado, sem previsão de liberação.

O acidente aconteceu no km 35 da BR-153, no Triângulo Mineiro, no sentido Goiás-Minas Gerais. A carreta canavieira ia pela marginal da rodovia quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre uma das sustentações da passarela e um setor da passagem desabou sobre a cabine e sobre a pista.

Foi necessária intervenção do Corpo de Bombeiros para retirada do motorista das ferragens. A primeira informação é que ele foi resgatado com vida, ainda que tenha ferimentos graves.

Como o tráfego está impedido na pista da rodovia, o trânsito foi desviado para a marginal e, apesar da dificuldade local, o fluxo não foi parado totalmente.

Um enxame de abelhas atrapalhou os trabalhos das equipes dos bombeiros, da concessionária que administra o trecho da rodovia e da Polícia Rodoviária Federal. Houve derramamento de óleo na pista.

Ainda não há previsão de normalização do trânsito ou de recomposição da passarela.