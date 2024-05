A doação do Hospital Regional de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, para a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) ainda precisa de aprovação interna, além dos trâmites de formalização entre o governo do estado e a União. A reitoria da universidade falou pela primeira vez, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (27/5), sobre o processo que transformará a unidade em um hospital universitário.





O reitor da UFSJ, Marcelo Andrade disse que ainda há outras duas etapas necessárias, além da conclusão da obra, até que a unidade comece a funcionar. A primeira foi o anúncio feito pelo governador Romeu Zema (Novo) e pelo ministro da Educação Camilo Santana na semana passada.





"Na segunda etapa, é a aprovação dentro da instituição, pelo seu conselho universitário, para a efetivação da doação e, depois, a própria questão dos termos que devem ser assinados de cooperação e compromisso, tanto entre a UFSJ, o Ministério da Educação, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o estado de Minas Gerais. Depois de concluídas essas etapas, haverá a efetivação, a implantação e o funcionamento do nosso Hospital Universitário", detalhou.





Otimistas, eles acreditam na efetivação do processo até dezembro de 2025. Além da obra, hoje com pouco mais de 80% concluída, o estado precisa equipar a unidade. Só então haverá a doação do prédio.





Articulações





Vizinha da UFSJ, as articulações para transformar o hospital - que fica no bairro Realengo - em universitário começaram com o avanço das obras e pararam na mesma época em que elas. Contudo, ganharam força nos últimos anos, a partir da intensificação da discussão do modelo de gestão e da retomada da construção.





Outro fator que também teve peso expressivo para acelerar as negociações foi a morte de um estudante de medicina em um acidente de van em 2023. Ele seguia de Divinópolis para Pará de Minas, onde faria estágio.





"Muitos estudantes têm dificuldade de chegar ao campo de prática para fazer estágio ou pesquisa devido ao deslocamento. Ter aqui em Divinópolis um hospital que atenda a comunidade acadêmica será um ganho para todo mundo", afirma o presidente do Diretório Acadêmico, André Costa.





Além da ampliação do campo de prática e de trabalho para estudantes da UFSJ, haverá conexão também com outras instituições com cursos ligados à saúde, como a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). "Não seremos uma universidade única dentro do hospital; precisamos de outras instituições, porque há outros cursos de saúde", afirma a diretora Hérica de Lima Santos.





Estruturação





Com o funcionamento do hospital, Divinópolis passará a contar com dois hospitais com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a referência em alta complexidade para a macrorregião Oeste é o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). A ideia é que as unidades funcionem de forma complementar.





"Essa é a adaptação que devemos fazer. A ideia não é diminuir a complexidade de ninguém, é aumentar o número de leitos", afirma a vice-diretora do campus Dona Lindu, Cristina Sanches. A pactuação desse modelo deverá ser desenhada a partir da demanda da regional.

E mais: Justiça nega habeas corpus à stalker que viralizou por perseguir médico





A construção do Hospital Regional, paralisada desde 2016 e retomada em 2023, conta com recursos de cerca de R$ 40 milhões, valor assegurado no acordo de reparação do desastre de Brumadinho. A edificação tem 16.761,80 m² de área construída em um terreno de 53.464 m² e foi projetada para atender casos de média e alta complexidade.





Inicialmente, estão previstas a abertura de 134 leitos clínicos e 40 de terapia intensiva.





*Amanda Quintiliano e Brener Mouroli especial para o EM