As obras do hospital regional de Divinópolis foram retomadas no final de 2023 após quase 10 anos

O hospital regional ainda em construção em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, será doado à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O acordo para transformar a unidade em Hospital Universitário foi firmado, nessa terça-feira (21/5), em Brasília, entre o governador Romeu Zema (Novo) e o ministro da Educação (MEC) Camilo Santana. Antes, o Estado precisa concluir as obras e equipar a unidade, o que está previsto para acontecer até 2026.

A transformação do hospital regional em universitário foi promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de mobilização de deputados da base. Em outubro do ano passado, técnicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) visitaram as dependências da UFSJ, campus Dona Lindu, para avaliar as possibilidades de concretizar o projeto.

Contudo, a viabilização passa também pelo governo do estado. Inicialmente, o projeto original da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), previa a transferência da gestão para uma terceirizada. Com a concordância do governo mineiro, resta agora concluir a obra que chegou a ficar parada por uma década.

“Após a conclusão deste hospital, ao invés de uma instituição filantrópica administrar como era originalmente previsto pela Secretaria de Saúde, esse hospital será doado para a UFSJ totalmente equipado que irá administra-lo como hospital universitário atraindo profissionais, formando profissionais e fortalecendo ainda mais a saúde Divinópolis e região”, afirmou Zema.

O anúncio vem em meio à crise na saúde enfrentada pelo município do Centro-Oeste. O vazio assistencial é um dos principais gargalos da macrorregião Oeste que refletem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Só nessa terça-feira (21/5), para se ter ideia, havia 40 adultos esperando vagas hospitalares e 13 crianças.

“É a melhor notícia da história da saúde de Divinópolis e região. Assim que o hospital ficar pronto vamos solucionar esse problema da vaga de leitos em que a população fica 15, 20 dias na UPA”, afirmou o prefeito Gleidson Azevedo (Novo) que participou da reunião.

Com o hospital regional devem ser criados 134 leitos clínicos e 40 de terapia intensiva. “É uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, além de todo o processo de formação dos futuros profissionais, pesquisa, ensino, inovação, que vêm junto com uma rede de hospitais universitários,”, ressaltou o presidente da Ebserh Arthur Chioro.



Ampliações e reformas



O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, tratou a decisão como histórica para Minas Gerais. Isso porque a parceria vai além da unidade de Divinópolis.

“Estamos incluindo recursos da saúde, do governo de Minas, junto com investimentos previstos em diversos hospitais como Juiz de Fora, Uberlândia, Lavras. Ou seja, somando esforços do estado, com o governo federal para investir bem esse recurso. Certamente vamos transformar a saúde de Minas Gerais em diversas regiões com esse grande passo dado hoje”, disse Baccheretti.

Nas redes sociais, o ministro destacou a parceria para que o MEC garanta a reforma, ampliação e construção de novos hospitais universitários em Minas com contrapartida de repasses da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

“Estão previstas entregas nas cidades de Divinópolis, Lavras, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. União de esforços que beneficia quem mais precisa – o povo brasileiro”, postou.



Obras



A construção do Hospital Regional, paralisada desde 2016 e retomada em 2023, conta com recurso de cerca R$ 40 milhões. Valor assegurado no acordo de reparação do desastre de Brumadinho. A edificação tem 16.761,80 m² de área construída em um terreno de 53.464m² e foi projetada para atender casos de média e alta complexidade.

*Amanda Quintiliano especial para o EM