Um empresário de 44 anos foi preso na noite do último sábado (25/5), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, suspeito de agredir a esposa, de 38, com uma panela depois de ela voltar do mercado sem ter comprado tudo o que o companheiro havia pedido. A mulher estaria passando por constate violência doméstica.

Conforme consta na ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), a vítima disse que ficou com vergonha, pois o marido pediu que ela comprasse parte dos itens "fiado" no comércio situado no Bairro Guanabara, que fica perto da residência do casal.

Ao voltar para casa, eles iniciaram uma discussão, quando o homem a teria agredido. À PM, a mulher afirmou que o relacionamento já dura 20 anos, e eles têm uma filha juntos. Ela diz que episódios de violência física e psicológica acontecem há "alguns anos", tendo registrado algumas vezes boletins de ocorrência contra o marido.

Questionado pela polícia, o homem negou a agressão, afirmando ter ocorrido somente um atrito verbal. Ele foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil (PCMG).

Em abril, reportagem do Estado de Minas mostrou que, apenas nos dois primeiros meses do ano, Minas Gerais registrou uma média diária de 411 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, totalizando 24.676 ocorrências, segundo relatório da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Nos últimos três anos, no período de janeiro a fevereiro, os casos também ultrapassaram 20 mil. Os números, porém, podem ser ainda piores, uma vez que muitas vítimas deixam de denunciar as agressões.