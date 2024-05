De acordo com a PCMG, o homem conduziu o veículo por horas com a criança, que estava sem qualquer tipo de proteção

Um homem de 32 anos foi preso no último sábado (25/5) em Belo Horizonte depois de pegar a filha dele, de nove meses, sem autorização da mãe, e desaparecer, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (27/5).

Conforme a polícia, aproveitando-se do momento em que a mãe estaria no banheiro do imóvel, localizado no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste da capital, o homem pegou a criança na sexta-feira (24/5) e a colocou no carro, deixando o local sem dar qualquer aviso. A PCMG diz que ele tem uma condenação por homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem conduziu o veículo por horas com a criança, que estava sem qualquer tipo de proteção. A mãe procurou a delegacia no sábado para comunicar o desaparecimento, afirmando que a filha precisava ser amamentada.

A mulher relatou aos policiais que o ex-companheiro sempre foi muito agressivo durante os quatro anos de relacionamento, época em que foi ameaçada caso procurasse a polícia. Eles estão separados há dois meses. A PCMG não explicou se a mulher chegou a sofrer violência física.

A polícia também não disse como conseguiu encontrá-lo, mas informou que ele concordou em entregar a filha espontaneamente aos cuidados da mãe. Na delegacia, o homem teve a prisão em flagrante ratificada. Também foi solicitada à Justiça conversão para a prisão preventiva diante da “periculosidade concreta do envolvido, tendo em vista que ele já foi condenado pela prática de homicídio”.