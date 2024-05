Governo prioriza reajuste de salários do funcionalismo, mudanças no trânsito na Região Central de BH e inauguração do primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais. Esses são alguns destaques desta segunda (27) em Minas.

O Governo estadual decidiu priorizar a tramitação do projeto de lei que reajusta os salários de todo o funcionalismo em 3,62%. A determinação de avançar o debate é para reduzir o desgaste do governo, principalmente junto às forças de segurança.

Agora um aviso sobre mudanças no trânsito de Belo Horizonte. A partir de hoje será realizada a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, no Minascentro, na Região Central de BH.

Com isso, agentes da Unidade Integrada de Trânsito vão monitorar o tráfego no entorno do evento e as rotas de acesso dos hotéis, onde ficarão hospedadas as delegações.

Ainda falando sobre mudança no trânsito, o primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais vai começar a funcionar em 4 de junho.

Localizado na MG-459, em Monte Sião, no Sul do estado, o novo modelo garante que o motorista não precise parar para fazer o pagamento.

BH: vacinação contra a poliomielite começa na capital

Começou nesta segunda (27/5) a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite em Belo Horizonte. As doses serão aplicadas em crianças de até 5 anos de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos 152 centros de saúde da capital. Para receber as vacinas, é importante levar o CPF, cartão de vacina, certidão de nascimento ou documento com foto.

Demolição do anexo do Edifício Sulacap começa nesta segunda-feira em BH

A demolição do edifício anexo ao Conjunto Sulacap-Sulamérica, localizado na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamóios, no Centro de Belo Horizonte, começou nesta segunda-feira (27). Segundo a Prefeitura, a obra vai reconstituir a Praça da Independência, que já existia desde o projeto original da década de 1940.

BH é vista como uma das cidades mais perigosas do mundo, aponta ranking

Belo Horizonte é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo, de acordo com ranking da plataforma colaborativa Numbeo. A classificação, baseada na percepção de insegurança dos moradores e turistas que contribuem com suas avaliações para formar um panorama da criminalidade local, coloca a capital mineira no 47º lugar, cinco posições acima do registrado em 2023.

Quem são os sete presos que fugiram da Casa do Albergado, em BH

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou a fuga de sete presos da Casa do Albergado João Pessoa, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, entre quinta-feira (23) e domingo (26).

Os nomes e as imagens dos sete fugitivos foram divulgados nesta segunda-feira (27), quando também foi expedido um alerta pelo Depen-MG.

Drogas são encontradas em empresa que fornece alimentos a presídios

A empresa Total Alimentação, responsável pelo fornecimento de marmitas para unidades prisionais de Juiz de Fora, Bicas e Matias Barbosa, foi interditada pela Vigilância Sanitária devido a uma investigação sobre a descoberta de drogas e celulares escondidos em alimentos destinados a presos.

Morre padre Osvaldo, aos 93 anos, que deixa legado de fé

Perda na Igreja Católica. Será sepultado na terça-feira (28), às 12h30, no Cemitério da Colina, na Região Oeste de Belo Horizonte, o corpo do padre Osvaldo Gonçalves, da Congregação dos Sagrados Corações – a missa de corpo presente está marcada para às 12h. O velório ocorre nesta segunda-feira (27), no Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz (mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio), no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital.

Sabará celebra Corpus Christi colorindo suas ruas com tapetes de serragem

Com uma missa e procissão, Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebra, nesta quinta-feira (30/5), o Santíssimo Sacramento. A comemoração tradicional da cidade começa na quarta-feira (29), a partir das 9h na Rua Dom Pedro II, Centro Histórico da cidade, com a confecção dos tapetes coloridos de serragem para o dia seguinte. A prática que se enraizou em Minas é herança dos portugueses, datada ainda do século XVIII.