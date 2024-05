Belo Horizonte é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo, de acordo com ranking da plataforma colaborativa Numbeo. A classificação, baseada na percepção de insegurança dos moradores e turistas que contribuem com suas avaliações para formar um panorama da criminalidade local, coloca a capital mineira no 47º lugar, cinco posições acima do registrado em 2023.





Os registros mostram que os belo-horizontinos têm medo de andar sozinhos nas ruas da capital. Os números são alarmantes: 80,62% dos entrevistados relatam um nível muito alto de insegurança ao transitar pelas ruas durante o dia. À noite, 54,23% dos moradores sentem um nível moderado de insegurança.





Os registros também revelam que 74,87% dos usuários estão preocupados com arrombamentos e roubos em residências. O medo de ter o carro roubado é uma realidade para 74,34% dos usuários, enquanto 65,87% temem o roubo de objetos dentro do carro. A insegurança em relação a ataques violentos atinge 75,53% e a preocupação com corrupção e suborno é compartilhada por 74,87%.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para obter um posicionamento sobre a percepção de segurança na capital e aguarda resposta.



Veja as maiores preocupações de quem mora ou visita BH:

74,87%: Arrombamentos e roubos em residências;

74,34%: Medo de ter o carro roubado;

65,87%: Receio de roubo de objetos dentro do carro;

75,53%: Insegurança em relação a ataques violentos;

74,87%: Preocupação com corrupção e suborno.

Cidades mais perigosas do Brasil





Outras dez cidades brasileiras figuram na lista das mais perigosas do mundo. Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador estão entre as 10 primeiras posições, ocupando o 7º, 9º e 10º lugares, respectivamente. O Brasil é o segundo país com maior número de cidades na lista, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 12 cidades mencionadas.

No contexto global, Caracas, capital da Venezuela, lidera o ranking como a cidade mais perigosa do mundo. A África do Sul também apresenta números alarmantes, com três cidades entre as cinco primeiras: Pretória (2º lugar), Durban (3º lugar) e Johanesburgo (4º lugar).





Fundada em 2009, a Numbeo se baseia na percepção de usuários sobre diversos aspectos das cidades ao redor do mundo, incluindo criminalidade, qualidade de vida e custo de vida. No quesito segurança, os moradores avaliam tópicos como assaltos, roubos de veículos e crimes violentos. Vale lembrar que esses aspectos são subjetivos e não necessariamente refletem valores reais de criminalidade.





Confira as 11 cidades brasileiras apontadas entre as mais perigosas do mundo: