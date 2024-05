A Polícia Militar de Paracatu, na Região Noroeste do estado, prendeu um homem, de 30 anos, pouco depois dele ter agredido sua companheira, de 28 anos, com puxões de cabelo e mordidas. O crime ocorreu no último sábado (25/5), no Bairro Bom Pastor.





A denúncia foi feita pela vítima, que ligou para a polícia. Segundo a mulher, ela e o companheiro tiveram uma discussão, quando, de repente, ele partiu para cima dela, agarrando e puxando seu cabelo e em seguida, mordeu seu braço.





A mulher contou, também, que o companheiro havia feito ingestão de bebida alcoólica. Depois da agressão, o braço da mulher ficou marcado, o homem fugiu para a casa de seus pais.





Quando os policiais chegaram à casa do autor das agressões, ele ainda apresentava sinais claros de embriaguez, como sonolência, hálito etílico e andar cambaleante. Ele foi preso em flagrante.





Em uma busca realizada na casa do casal, a polícia encontrou um revólver calibre 22 da marca Taurus, com três munições, que pertencia ao agressor.

O casal, segundo a vítima, vive em união estável há treze anos e tem duas filhas. Após a apreensão da arma e a prisão do autor, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.