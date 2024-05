A Polícia Militar ainda não tem pistas dos sete presos que fugiram da Casa do Albergado João Pessoa, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, entre quinta-feira (23/05) e domingo (26/05). Um alerta foi expedido pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), na manhã desta segunda-feira, quando as fugas foram confirmadas.





A Casa do Albergado é destinada a presos que cumprem penas em regime semiaberto, ou seja, trabalham durante o dia e pernoitam no local. Todos os presos do local foram beneficiados com progressões de penas.





Na última quinta-feira, dois presos que saíram para trabalhar, não retornaram à Casa do Albergado. E na noite de domingo (26/5), outros cinco presos que deveriam ter retornado, não se apresentaram no local.

O desaparecimento dos sete é considerado fuga e também implica em uma investigação administrativa, para saber se houve algum tipo e envolvimento dos funcionários da instituição.