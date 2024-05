O município de Passos, no Sul de Minas Gerais, foi a terceira cidade do país a registrar maior volume pluviométrico nas últimas 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 8h desta segunda-feira (27/5) Passos registrou 49,2 mm de chuva.

A razão para a condição climática é a frente fria que avança sob o oceano nas imediações do litoral da Região Sudeste, onde está mais ativa, e passa pelo Sul de Minas. Como resultado, a região registra nebulosidade e chuva.



Segundo o Inmet, outras 21 cidades do Sul de Minas estão sob alerta para risco de chuvas intensas (veja lista abaixo), válido até às 10 horas de terça-feira (28/5). O aviso, emitido no sábado (25), prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia com ventos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ainda de acordo com o órgão, a cidade que registrou maior volume de chuvas no período foi Piripiri (PI), com 91,8 mm, seguido de Barcelos (AM), com 91,4 mm. São Paulo (SP) ocupou a quarta posição, com 43,6 mm. Já Itapoá (SC), ficou em quinto lugar na lista, com 41,4 mm, enquanto Avaré (SP) ocupou a última posição, com 37,6 mm.

Confira as cidades de MG com risco de chuvas intensas: