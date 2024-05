Começa hoje (27/5) a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite em Belo Horizonte. As doses serão aplicadas em crianças de até 5 anos de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos 152 centros de saúde da capital. Para receber as vacinas, é importante levar o CPF, cartão de vacina, certidão de nascimento ou documento com foto.





A previsão é que as vacinas também sejam aplicadas nas 145 Escolas Municipais de Educação Infantil ( EMEIs). Quando a vacina é aplicada sem a presença dos pais, é necessário, além dos documentos solicitados, a assinatura de um termo de autorização já distribuído para as crianças.





O esquema vacinal para crianças menores de um ano prevê 3 doses injetáveis, a primeira dose é aplicada logo após o segundo mês de vida, depois a criança toma mais uma dose aos quatro meses e outra com seis. Após isso, as crianças de 1 a 4 anos com o esquema completo recebem a dose oral do imunizante.





A vacinação é a principal forma de se prevenir contra a poliomielite. A doença é do tipo infecciosa viral e é transmitida de uma pessoa para outra, por via fecal oral. Para prevenção eficaz é preciso que a cobertura vacinal alcance 95% da população infantil.





A cobertura vacinal está em 68,5% em Belo Horizonte. “Quando a cobertura vacinal é baixa, aumentam as chances de reintrodução do vírus. Há 30 anos o Brasil recebeu a certificação de erradicação da poliomielite, mas só com a ajuda da vacina e da conscientização das pessoas podemos barrar esse retorno da doença. Por isso, o nosso apelo para que levem as crianças às unidades de saúde”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias.





O cenário é apontado como de risco pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), que alerta para a possibilidade de reintrodução da doença no Brasil. A campanha termina no dia 14 de junho, confira a lista completa de centros de saúde que estão realizando aplicação.