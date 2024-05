Parte do Instituto Metodista Granbery foi vendido para a Fiemg

Depois de seis meses de idas e vindas, o Instituto Metodista Granbery , que pertence à Rede Metodista de Educação, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi vendido em leilão realizado no começo da tarde desta quinta-feira (23/5).

O colégio centenário agora será transformado na primeira unidade escolar do Sesi (Serviço Social da Indústria) em Juiz de Fora. “A unidade vai ofertar os ensinos infantil, fundamental e médio, embarcados de toda metodologia pedagógica de vanguarda da rede, para atender os alunos matriculados no instituto, além da abertura de novas vagas”, explicou a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), em nota, que arrematou parte dos imóveis pertencentes ao Granbery (como mostrado na imagem abaixo) por R$ 61,5 milhões.

Até o final de 2024, o colégio continuará se chamando Instituto Metodista Granbery, mantendo o ensino metodista. A partir de 2025 é que haverá a mudança pedagógica para o modelo Sesi. A nova escola se chamará “Sesi Granbery”.