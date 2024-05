Ex-policial civil é suspeito de ter matado delegado em Sete Lagoas

Um ex-policial civil é o principal suspeito de ter matado o delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, encontrado morto e queimado dentro de sua própria casa em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira (23/5).

O crime seria motivado por vingança depois de o delegado ter participado do processo administrativo que determinou a exclusão do suspeito do quadro da corporação. A Polícia Civil, no entanto, não detalhou quando isso ocorreu e o que motivou a exclusão. A corporação disse apenas, por meio de nota, que o fato ocorreu “face à prática de transgressão disciplinar de natureza grave”. O suspeito segue foragido.

No boletim de ocorrência, ao qual o Estado de Minas teve acesso, já havia a suspeita de que o autor era um ex-agente da corporação. Os policiais que atenderam a ocorrência identificaram a semelhança em imagens do circuito de segurança da casa e mostraram uma foto à cuidadora do idoso, que estava no local e chegou a ser ameaçada por ele. “Foi mostrada uma fotografia à testemunha a qual identificou o suspeito de imediato”, diz o documento.





‘Está me devendo tem 18 anos’





À cuidadora do delegado aposentado, que estava acamado e dependia de apoio 24 horas por dia, o suspeito deu a entender que a motivação era por um fato ocorrido há 18 anos. “Meu problema não é com você, sai daqui, meu problema é com ele que está me devendo tem dezoito anos”, disse à mulher depois de ameaça-la de morte para entrar na casa, conforme detalha o boletim de ocorrência.





De acordo com o registro, por volta de 12h, o homem interfonou na residência e se apresentou como entregador da farmácia, dizendo que teria uma encomenda para o ex-policial. Desconfiada, a mulher relutou em abrir o portão, porém, ao se aproximar foi ameaçada: “Abre aqui senão eu vou te matar”, disse em depoimento à polícia.

O suspeito foi descrito por ela como um homem de cerca de 40 anos, pardo, e com aproximadamente 1,80 metros de altura. Em uma das mãos, ele levava uma caixa e uma garrafa semelhante a desinfetante e na outra uma faca tipo facão. Depois que ele entrou na casa, a mulher fugiu em busca de socorro e uma pessoa que passava pela rua acionou a polícia.

Acamado, o delegado foi esfaqueado e queimado dentro do próprio quarto. No local, a perícia identificou uma substância semelhante a gasolina e uma caixa de papelão de cerca de 30x20, vazia em cima de um móvel. O celular da vítima foi levado pelo suspeito.