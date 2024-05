O homem procurado pela polícia por matar o delegado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, nessa quarta-feira (22/5), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, chegou a ameaçar a cuidadora do idoso para entrar na casa. A informação consta no boletim de ocorrência, ao qual o Estado de Minas teve acesso nesta quinta-feira (23/5).

O aposentado, que estava acamado e dependia de cuidados especiais, foi esfaqueado e teve o corpo carbonizado. De acordo com o registro, por volta de 12h, o homem interfonou na residência e se apresentou como entregador da farmácia, dizendo que teria uma encomenda para o ex-policial. Desconfiada, a mulher relutou em abrir o portão, porém, ao se aproximar foi ameaçada: “Abre aqui senão eu vou te matar”, disse em depoimento à polícia.

Depois da ameaça, ela abriu o portão e o suspeito ainda completou: “Meu problema não é com você, sai daqui, meu problema é com ele que está me devendo tem dezoito anos”, detalha o boletim de ocorrência. O suspeito foi descrito por ela como um homem de cerca de 40 anos, pardo, e com aproximadamente 1,80 metros de altura.

Em uma das mãos, ele levava uma caixa e uma garrafa semelhante a desinfetante e na outra uma faca tipo facão. Depois que ele entrou na casa, a mulher fugiu em busca de socorro e uma pessoa que passava pela rua acionou a polícia.

O velório do delegado aposentado ocorre nesta quinta-feira (23/5), no Cemitério Municipal Santa Helena, em Sete Lagoas.