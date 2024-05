Um delegado de polícia aposentado foi encontrado morto e carbonizado dentro da própria casa em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (22/5). A investigação do caso está sendo feita pela Polícia Civil.

A vítima é Hudson Maldonado Gama, de 86 anos. Informações dão conta de que o autor do crime seria um jovem, que entrou na casa, no Bairro CDI, se passando por um entregador. Ele teria adentrado a residência com uma caixa e um galão com líquido inflamável, enganou a cuidadora que estava na residência e foi até o quarto onde estava o delegado. O policial, que estava debilitado, foi atingido com facadas. Em seguida, o criminoso ateou fogo na residência.

Segundo o chamado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), também foi avistada uma motocicleta suspeita, passando diversas vezes pela rua, nos instantes que antecederam e sucederam o crime.



A Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma equipe foi à casa do delegado para fazer a perícia e coletar provas para a investigação. De acordo com a corporação, o corpo da vítima será submetido ao exame de necropsia e mais informações serão repassadas no decorrer dos trabalhos de polícia judiciária. Uma das suspeitas é de que o crime teria a participação de um enteado do delegado aposentado.

Hudson Maldonado Gama é pai do delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho (DF), Hudson Maldonado Filho.

