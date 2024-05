Durante a prisão, o indivíduo foi encontrado com armas de fogo, documentos falsos e drogas

Um dos principais líderes do crime organizado de Belo Horizonte, do Vale do Mucuri da região sul da Bahia foi preso na Operação Camaleón, deflagrada nesta terça-feira (21/05).

O criminoso foi preso em flagrante ontem na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e exerce influência até mesmo no Rio de Janeiro.





O alvo do flagrante tem dois mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e diversas passagens policiais.





Durante a prisão, o suspeito usou documentos falsos em uma tentativa de ocultar a identidade verdadeira. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro e encontrou, além dos documentos falsos, drogas e armas de fogo.





A prisão é resultado de uma investigação para identificar criminosos na região sul e extremo sul da Bahia e contou com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Estadual da Bahia (MPBA), pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela Polícia Militar da Bahia.