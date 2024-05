Um homem, de 41 anos, foi morto com uma facada nas costas na madrugada desta quarta-feira (22/5), na Avenida Amazonas, no Bairro Santa Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima caída em via pública com sangramento na boca e nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do homem ainda no local.

Os militares iniciaram rastreamento na região e localizaram uma mulher com uma blusa de frio masculina. Questionada sobre a roupa, a mulher ficou nervosa, disse que a blusa pertencia ao namorado e indicou onde o companheiro dormia na rua Aimorés.

No endereço, o homem, de 29 anos, confessou o crime e disse que encontrou a namorada com a vítima horas antes do crime. Ao encontrar os dois, a vítima ficou nervosa, o que fez com que ele suspeitasse de uma traição.

Ainda de acordo com o suspeito, a vítima tentou minimizar a situação e entregou para ele R$ 50 para comprar drogas. O suspeito saiu para pegar os entorpecentes e, ao retornar para a rua Aimorés, encontrou a vítima com um comparsa segurando um pedaço de madeira.

Para se defender, o suspeito deu um pontapé no homem e pegou uma faca. A vítima fugiu pelas ruas do centro, mas foi perseguida pelo suspeito e atingida com uma facada nas costas.

A faca usada no crime foi localizada escondida em uma árvore. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil (PCMG). A perícia foi acionada para o local do crime e o corpo encaminhado para o IML. O caso será investigado.

Outro crime horas antes

Também no centro da capital, um outro homem em situação de rua foi morto ao ser agredido com uma barra de ferro. O caso foi registrado na noite de ontem, na rua da Bahia. Três pessoas foram identificadas por uma testemunha e presas.

A suspeita é de que uma dívida de R$ 20 motivou o crime. Depois da agressão, o homem ainda foi arrastado por 20 metros. A barra de ferro usada no crime foi recolhida e o caso será investigado.