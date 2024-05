Um homem, de 64 anos, foi preso suspeito de exploração sexual de adolescentes e cafetinagem na cidade de Pitangui, região Centro-Oeste de Minas. A informação foi divulgada nessa terça-feira (21/5) pela Polícia Civil.

Ao menos seis vítimas, com idades entre 15 e 17 anos, foram identificadas até o momento. Segundo as investigações, o homem atraiu as jovens para a prostituição, oferecendo-as a “clientes” em troca do recebimento de uma “taxa de intermediação”. Além disso, o suspeito também ofereceu dinheiro às adolescentes em troca de favores sexuais.

Após apurações, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão em endereços vinculados ao investigado e também de uma adolescente, possível vítima de aliciamento para a prostituição.

"Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, os quais foram submetidos à perícia técnica. O laudo do aparelho celular do suspeito revelou uma rede de contatos do investigado com, ao menos, 18 clientes e 13 mulheres, entre adolescentes e maiores de 18 anos, ambas aliciadas", informou o delegado responsável pelo inquérito policial, Douglas Taveira.

Em posse dos elementos de autoria e materialidade, a PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Judiciário. Ele foi localizado e preso na tarde de segunda-feira e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde optou por exercer seu direito ao silêncio. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O inquérito policial segue em andamento para identificar todas as vítimas.